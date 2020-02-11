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Kapadokya'da balon turlarına kar engeli

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 12 Şubat Çarşamba günü yapılacak olan sıcak hava balon turları iptal edildi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 12 Şubat Çarşamba günü yapılacak olan sıcak hava balon turları iptal edildi.


Nevşehir'de bugün öğle saatlerinde başlayan kar yağışının Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gece boyunca devam etmesi tahmin ediliyor açıklamasının ardından Kapadokya'da 12 Şubat Çarşamba sabahı havalanacak olan sıcak hava balon turları iptal edildi.


Kapadokya'da sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle bu sabahta iptal edilmişti.

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