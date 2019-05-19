Kapadokya'da balon uçuşları iptal edildi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle iki gündür yapılamıyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan aynı zamanda sıcak hava balon turlarının başkenti konumunda ki Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle iki gündür sıcak hava balon turları yapılamıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “ Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edilmiştir” denildi.