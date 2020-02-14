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Kapadokya'da balonlar 11 gün aradan sonra yeniden havalandı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları 11 gün aradan sonra bu sabah yeniden yapıldı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları 11 gün aradan sonra bu sabah yeniden yapıldı.


Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da olumsuz hava şartları nedeniyle 11 gündür iptal olan sıcak hava balon turları bu sabah yeniden yapıldı. Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 11 gündür Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından balon uçuşlarına izin verilmemesinin ardından bu sabah erken saatlerde yeniden havalanan sıcak hava balonlarına bine yerli ve yabancı turistler karlarla kaplı peribacalarını kuşbakışı izlemenin mutluluğunu yaşadı.

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