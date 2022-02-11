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Kapadokya'da balonlar '112' için havalandı

Kapadokya’da Sıcak Hava Balonları Avrupa 112 Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak için 112 pankartları ile havalandı.

Kapadokya'da Sıcak Hava Balonları Avrupa 112 Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak için 112 pankartları ile havalandı.


Sıcak hava balon turuna katılan sağlık çalışanları, farkındalık oluşturmak ve insanların dikkatini çekmek amacıyla balan turuna gelen turistlere üzerinde '112' yazılı balon dağıttı. Göreme beldesinden havalanan sıcak hava balonlarının bazılarının üzerine 'acil durumda sadece 112' yazılı afişler asıldı. Sağlık çalışanları da, Royal Balloon firmasının sponsorluğunda Avrupa 112 Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak için balon turuna katılarak, Kapadokya'nın doğal güzelliklerini havadan izledi.


Acil tıp teknisyeni Buse Ergün, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini belirtirken, 112 Acil Çağrı Merkezi İl Müdür Vekili Cihat Ün de, görevlerini fedakarca sürdüren tüm 112 acil servis personelinin günlerini kutladı.

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