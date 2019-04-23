Kapadokya'da balonlar 23 Nisan için Türk bayraklarıyla havalandı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'da sıcak hava balonları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Türk bayraklarıyla havalandı.

Sahip olduğu yeryüzü şekilleri nedeniyle dünyada turizme yönelik sıcak hava balonculuğunun yoğun olarak yapıldığı bölgeler arasında yer alan Kapadokya bölgesinde, bu sabah havalanan çok sayıda balonun sepetine, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı asıldı. Göreme beldesinde, turistlerin büyük ilgi gösterdiği sıcak hava balonları, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak amacıyla sepetlerine Türk bayrağı asarak havalandı. Turistler, güneşin doğuşuyla başlayan ve yaklaşık 1 saat süren uçuşta, peribacalarının arasından süzülerek, hem yörenin doğal güzellikleri izlemenin keyfini yaşarken hem de bayram coşkusuna şahitlik etti.

Voyager Balloons Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Halis Aydoğan yaptığı açıklamada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bizde Türk bayraklarıyla gökyüzünde bayramı kutlamak istedik dedi. Aydoğan, “ 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Bu anlamlı günde firmamız olarak ve tüm balon firmaları Türk bayraklarını balon sepetlerimize asaraktan kutlamalara katıldık. Turistler açısından da oldukça ilgi çekici bir durum oldu. Onlarda bugünün önemini ve değerini bizler için bildiği için olumlu karşıladılar. Tekrardan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun” dedi.