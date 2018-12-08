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Kapadokya'da balonlar 4 gün aradan sonra yeniden havalandı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları 4 gün aradan sonra yeniden yapıldı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları 4 gün aradan sonra yeniden yapıldı.


Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 4 gün boyunca iptal edilmesinin ardından bu sabah saatlerinde Kapadokya'da sıcak hava balon turları yeniden yapılmaya başlandı. Peribacalarını yerden yaklaşık bin 500 metre yükseklikten kuşbakışı izlemek isteyen yerli ve yabancı turistler bu sabah havalanan sıcak hava balonları ile izlemenin mutluluğunu yaşadı.

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