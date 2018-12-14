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Kapadokya'da balonlar 5 gündür havalanamıyor

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle 5 gündür yapılamıyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle 5 gündür yapılamıyor.


Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde sıcak hava balon turlarına olumsuz hava şartları nedeniyle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 5 gündür izin verilmiyor. Yerden yaklaşık bin 500 metre yükseklikten peribacalarını kuşbakışı izlemek için bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler bölgede balon turlarının iptal edilmesinin ardından sıcak hava balon turlarına katılamadan ülkelerine dönüyorlar.

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