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Kapadokya'da balonlar lösemili çocuklar için havalandı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları Lösemili Çocuklar haftası dolayısıyla ’Kapadokya LÖSEV’in yanında’ pankartlarıyla havalandı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları Lösemili Çocuklar haftası dolayısıyla 'Kapadokya LÖSEV'in yanında' pankartlarıyla havalandı.


Kapadokya Üniversitesi, Lösemili Çocuklar haftası dolayısıyla LÖSEV ile birlikte düzenlediği etkinlikler kapsamında, sıcak hava balonlarının sepetlerine 'Kapadokya LÖSEV'in yanında' pankartları astı. LÖSEV Kayseri Şubesi Halkla İlişkiler sorumlusu Arzu Çokeken, etkinlik kapsamında 30 sıcak hava balonunun pankartlarla havalandığını söyledi. Çokeken, “Bugün burada LÖSEV ve Kapadokya Üniversitesinin farkındalık yaratabilmek amacıyla yürütmüş olduğumu projemiz için bulunuyoruz. Bugün 30'un üzerinde sıcak hava balonu lösemili çocuklarımız için kansere dikkat çekebilmek amacıyla havalandılar. Kapadokya LÖSEV'in yanında sloganıyla birlikte havalandı. Emeği geçen Kapadokya Üniversitesi'ne ve balon firmalarına teşekkür ederiz” dedi.

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