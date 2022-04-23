Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ile havalandı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gökyüzüne Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle ile yükselirken 5. sınıf öğrencisi Kerem Yalnız'ın hayali de gerçek oldu.

Kapadokya'da yükselen sıcak hava balonlarının sepetlerine uçuş öncesi Türk bayrakları ve Atatürk posterleri asıldı. Uçuş boyunca balanlar da asılı duran Türk Bayrakları görsel şölen oluşturdu. Acıgöl ilçesine bağlı Ağıllı köyü ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Kerem Yalnız'ın Kapadokya'da balona binme hayali, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçeğe dönüştü. Türkçe öğretmeni Fevzi Kütük, öğrencileri derste Kapadokya hakkında sohbet ederken Kerem Yalnız'ın “Ben büyüyünce Kapadokya'ya gideceğim” sözleri gerçeğe dönüştü. Öğretmen Fevzi Kütük, bölgede faaliyet yürüten Royal Balloons Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dinler ile öğrencisi için görüşme yaptı. Dinler, Nevşehir'de yaşamasına rağmen Kapadokya bölgesini hiç görmeyen ve televizyonda gördüğü sıcak hava balonlarına binmek isteyen Kerim Yalnız'ın isteğini geri çevirmedi ve 5 öğrenciye balonda Kapadokya turu hediye etti. Sabahın erken saatlerinde sıcak hava balonlarının kalkış alanına gelen öğrenciler de balonların şişirilmesini meraklı gözlerle izlediler.

Kerem Yalnız'ın derste Büyüyünce Kapadokya gideceğim sözleri üzerine harekete geçen Türkçe öğretmeni Fevzi Kütük öğrencilerin hayalini gerçekleştiren Royal Balloon firmasına teşekkür etti. Balona bineceği için çok heyecanlı olan Kerem Yalnız, “Öğretmenime büyüyünce Kapadokya'ya gideceğim demiştim. Bu gün bu hayalim gerçek oluyor. Balonlar ile bulutların üstüne çıkacağım” dedi.

Royal Balloon Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dinler de sabahın erken saatlerinde sıcak hava balonlarının kalkış alanına gelerek, Kerem Yalnız'ın heyecanına ortak oldu. Dinler, “Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bu günün öznesi çocuklar. Kerem'in hayali Kapadokya yı gezmek, peribacalarını görmek ve balona binmekmiş. Bizde Kerem'in hayalinin gerçekleşmesine vesile olduğumuz için mutluyuz” dedi.

Balon sepetine binen öğretmen ve öğrenciler yaklaşık bir saat boyunca Kapadokya bölgesini kuş bakışı izledi.