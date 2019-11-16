İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kapadokya'da balonların görsel şöleni

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turlarının gökyüzündeki dansı kartpostallık görüntüler verdi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turlarının gökyüzündeki dansı kartpostallık görüntüler verdi.


Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları iki günün ardından yeniden yapıldı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havalanan sıcak hava balon turlarına yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösterirken balonların görsel şöleni kendisine hayran bıraktı. Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığına bağlı atlı birlikler ise sabahın erken saatlerinde yerli ve yabancı turistlerin güvenliği için devriye gezmesi dikkatlerden kaçmazken atlı birliklere turistlerin büyük ilgi göstermesi dikkatlerden kaçmadı.


Göreme Balloons İşletme Müdürü Bekir Güneş yaptığı açıklamada 2 günün ardından yeniden uçuşların gerçekleştiğini söyledi. Güneş, “Kapadokya'da sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle iki gündür yapılamıyordu. Bu sabah ise Kapadokya'da balonlar yeniden havalandı. Yerli ve yabancı turistlerin sıcak hava balon turlarına ilgisi oldukça güzel. Umut ederim ki her yıl bu sene ilgi olur” şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.