Kapadokya'da balonların görsel şöleni

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sabahın ilk ışıklarıyla havalanan sıcak hava balonları gökyüzünde görsel şölen yaşattı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde gün doğumu ile birlikte havalanan sıcak hava balonları peribacaları ile birlikte eşsiz bir güzellik oluşturuyor. Özellikle sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bölgeyi görmek isteyen yerli ve yabancı turistler, balonlara yoğun ilgi gösteriyor. Sabahın erken saatlerinde havalanan balonların gökyüzündeki görüntüleri kartpostallık görüntüler oluşturdu.