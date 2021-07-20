Kapadokya'da bayramı gökyüzünde karşıladılar

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Kurban Bayramı'nın ilk günü sıcak hava balon turlarına katılan yerli ve yabancı turistler bölgenin eşsiz güzelliklerini kuşbakışı izlemenin mutluluğunu yaşadı.

Kapadokya'da sıcak hava balon turuna katılan çok sayıda yerli ve yabancı turist, bölgenin güzelliklerini havadan izleyerek bayramı karşıladı. Bayramı gökyüzünde karşılamak isteyen turistler, sıcak hava balon turlarına katılarak, bölgenin güzelliklerini gökyüzünden izleme imkanı buldu. Royal Balon pilotu Abdullah Koyuer, “ İslam Aleminin ve ülkemizin Kurban Bayramını kutlarım. Kurban Bayramı vesilesiyle bugün bir saat boyunca havada süzüleceğiz. Yerli ve yabancı turistlerin balon turlarına ilgisi oldukça yoğun. Bir saat boyunca 800 metre yükseklikte bayramı kutlamış olacağız” dedi.