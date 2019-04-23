İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kapadokya'da çocuklar ilk kez sıcak hava balonuna bindiler

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ürgüp Belediyesi tarafından çocuklar hayatlarında ilk kez sıcak hava balonuna binmenin mutluluğunu yaşadı.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ürgüp'te ilkokul ve ortaokul öğrencileri ilk kez sıcak hava balonuna binmenin mutluluğunu yaşadı. Ürgüp Belediyesi ve Voyeger Balloons işbirliğinde gerçekleşen etkinlikte çocukların mutlulukları gözlerinden okunurken, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk yaptığı açıklamada, “Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 99.yılını kutluyoruz. Ürgüp'ümüzde bugün bu bayramı farklı kılmak anlamında turizmin öncü sektörlerinden balonculuğu öne çıkartmak hem de çocuklarımızın balon turizminden faydalanması adına onlarla böyle bir küçük etkinlik yapmak istedik. Çocuklarımızı Cumhuriyet Meydanında balonlarımıza bindirerek çocuklarımızı neşelendirmek istedik” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.