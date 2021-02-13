Kapadokya'da elektrikli twizyler turlara başladı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde elektrikle çalışan ve doğa dostu olan twizyler bölgeyi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde elektrikle çalışan ve dört tekerlekli motosikletleri andıran twizyler yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini görüyor. Elektrikle çalışan twizyler doğa dostu olması da dikkatlerden kaçmadı. Gaziantep'ten bölgeye ziyarete gelen Gökhan İlkbaşaran twizy ile gezmek harika bir şey olduğunu ifade ederken, “Ailecek Kapadokya'ya geldik, Kapadokya'yı daha önce çok kez gezmiştik ama elektrikli araçlarla ilk defa gezdik. Muhteşem bir gezi oldu. Herkese şiddetle tavsiye ediyorum. Sürmesi kullanması çok keyifli, kendi arabamı satıp bundan almayı düşünüyorum. Herkese bu tur şirketini özellikle tavsiye ediyorum“ dedi.

Kapadokya bölgesinde twizy turlarına başlatan Pupa Tur sahibi Serdar Kahraman, twizylerin elektrikle çalışmasından dolayı doğaya asla bir zararı olmadığını ifade ederken yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra bölge halkının da büyük ilgi göstermesinin kendilerini son derece mutlu ettiğini kaydetti. Kahraman, “Bundan önce bir çok yeniliği Ürgüp özelinde Kapadokya'mıza getirmiş bulunmaktayız. Yeni projemiz Twizy tur, birkaç ay önce Belediye Başkanımız Mehmet Aktürk'e projemizi sunduğumuzda, kendisi projenin tamamen doğa dostu olduğu, araçların elektrikli olduğu, Kapadokya'nın doğasına bir zarar vermeyeceğini düşündüğünden dolayı bu yenilikte bizim yanımızda olacağını ifade etti. Araçlarımız tamamen elektrikli, iki kişilik, güvenlik olarak çok üst düzeyde donanıma sahip. Tamamen çelik konstrüksiyonlar, hava yastığı, full kaskolu güvenlik olarak normal bir arabadan hiçbir farkı yoktur. Bizi en çok mutlu eden noktalardan bir tanesi biz aslında bu projeyi turistler için hazırlamıştık. Fakat yerel halkında çok büyük ilgi göstermesi bizi çok mutlu etti ve doğru yolda olduğumuzu bize inandırdı. Yaklaşık bir aydır bu projeyi yürütüyoruz. Muhakkak bütün bölgenin etkilendiği gibi Kapadokya'da bu Kovid-19'dan etkilendi. Fakat Ürgüp özelinde özellikle hafta sonları ciddi bir yoğunluğumuz var. Bölge halkı tarafından da çok destek veriyorlar. Araçlarımız her tur sonrasında uzman ekiplerce kovid standartlarında dezenfekte ediliyor” diye konuştu.