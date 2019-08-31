Kapadokya'da Gaziantep günleri düzenleniyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Gaziantep günleri düzenleniyor.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde başlayan Gaziantep günleri etkinlikleri kapsamında Perili Ozanlar vadisinde düzenlenen gala yemeğine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir ve Gaziantep milletvekilleri, MHP Nevşehir İl Başkanı İlhan Kaya, Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren ve davetliler katıldı.

Düzenlenen programda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anadolu'nun kalbinde, medeniyetlerin beşiği olan Kapadokya'da olmaktan dolayı çok mutluyuz dedi. Şahin, “Anadolu'nun kalbindeyiz, Anadolu'nun kültür başkentindeyiz. Medeniyetin beşindeyiz, kardeşliğin arasındayız ve bu güzel ev sahipliğinizden dolayı hepinize teşekkür ederim. Size lezzetin başkentinden Gazi şehirden selamlarımızı getirdik. Bugün güçlü bir heyet ile huzurlarındayız. Hakikaten bu bölge çok çok önemli bir bölge. Medeniyetlerin bütün taşıyıcısı ve baktığınız zaman insanlık tarihi kadar eski bir medeniyetin merkezindeyiz. Ve gelinin noktaya bakınca aslında çok defa buraya gelme fırsatım oldu. Milletvekiliyken, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanıyken ve bakanken çok defa görme fırsatım oldu. Ama bu geldiğimde çok daha güzel gördüm. Bizim şehre gelenlerde diyor ki başkanım çok güzel olmuş şehriniz. Bende diyorum ki bir bebeğiniz olur büyüdüğünü fark etmezsiniz misafir geldiğinde ne kadar büyümüş bebeğiniz derler. Bizim şehirlerimizde bizim bebeklerimiz, bizim her şeyimiz bizim ailemiz. Geldiğimiz zaman bu güzelliğin ne kadar güzelleştiğini görme fırsatımız oldu. Sayın Valim başta olmak üzere bu güzelliğe güzellik katan bütün yöneticilere çok teşekkür ederim. Elinize sağlık” dedi.

AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz'de burada yaptığı konuşmada, "Kapadokya dünyanın en güzel yeri ve burada sizleri misafir etmekten dolayı son derece mutluyuz" dedi. Açıkgöz, “Gerçekten Kapadokya dünyanın en güzel yeridir. Doğasıyla, yeraltı ve yer üstü zenginlikleriyle, balonlarıyla, peribacalarıyla, Göreme Açık Hava Müzesiyle gerçekten dünyanın en güzel yeri ve görülmeye değer bir bölgedir. Allah'ın izniyle inşallah önümüzdeki günlerde alan yönetimiyle beraber buranın turizme katkısıyla, Türk ekonomisine katkısıyla bir lokomotif haline gelecek. Bizde Gaziantep'imize ile beraber Güney Doğu Anadolu bölgesindeyken şehirlerimiz ile beraber turizmi bir konsep yapıp daha da büyüyeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ise program yemek ikramlarının bulunmasıyla devam ederken burada gazetecilerin sorularını cevaplayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 12 Eylül'de Gaziantep'te düzenlenecek olan Gastroantep ile gurme turizminin kalbinin Gaziantep'te atacağını söyledi. Şahin, “Çok özel bir mekandayız. Türkiye'nin kültürel mirasının başkentindeyiz, Kapadokya'dayız. Anadolu'nun kalbindeyiz. Bizde sabahtan beri buranın güzelliğini kültürel mirası yerinde görmenin heyecanını yaşadık. Gaziantep günlerini Göreme Belediye Başkanımız ile birlikte organize ettik. Gaziantep'e dair ne varsa el sanatlarından, lezzetine, folklorundan Gaziantep'in yaşamına dair bütün geçmişine dair bütün güzelliklerini Göreme'de sergiliyoruz. Şimdi de bir akşam yemeğinde hem Nevşehir Valimiz, Gaziantep Valimiz, milletvekillerimiz, sektör temsilcilerimiz ile bir aradayız. 12 Eylül'de bizim Gastroantep diye uluslararası bizim bir festivalimiz var. Bu festivale 40'a yakın ülke katılıyor. Çok sayıda ünlü şefler geliyor. Ve uluslararası bu festivalde gurme turizminin gastronominin nabzı Gaziantep'te atacak. Biz Kapadokya'ya gelen özellikle Asya turizmini çok önemsiyoruz. Çünkü bu bölgeye gelmelerinin nedeni artık deniz, kum, güneş değil kültürel miras, tarihi dokuyu hissedenler buraya geliyor. Baktığınız zaman Fırat'ın etrafında da aynı bu şekilde aynı güzellikler ve aynı bereket aynı kültürel miras var. Biz istiyoruz ki bu pastayı büyütelim. Bu çapı genişletelim. Buraya gelenin Gaziantep'e bölgeye Fırat'a gelenin bu bölgeye Nevşehir'e Kapadokya'ya gelmesini istiyoruz. Kültürel miras turizmi için, gurme turizmi için arkeoloji rotasına gelenlerin çapını ve rotasını genişletelim istiyoruz. Bunun için de tabi çok yoğun çalışıyoruz. Bakanlıklarımızla çalışıyoruz. İlgili belediyelerimizle çalışıyoruz. İşte o yüzden bugün buradayız. Hakikaten çok başarılı bir şekilde gücümüzü birleştiriyoruz ve çeşitlendiriyoruz” dedi.

Şahin, “ Gaziantep'te balon turları yapmak istiyoruz”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kapadokya bölgesinin en büyük gücünün balonlar olduğunu ifade ederken balon turizmini Fırat'ın tepesinde yapmak istediklerini söyledi. Şahin, “Mesela buranın en büyük gücü balonlar. Biz Rum kalede de Fırat'ı da tepeden balonlarla görsünler istiyoruz. Muhteşem bir güzellik var. Coğrafya var, kültür var, su sporlarının en güzelini yapacağız. İşte bu güzellikleri tepeden seyredecek şekilde balonlarımızı Gaziantep'e getirmek istiyoruz. O yüzden bugün yaptığımız görüşmelerde Sivil Havacılık ile bunun alt yapısı, neler yapılabilir, nasıl bir yol izlenebilir, Kapadokya Üniversitesinde bu işin başındakilerle oturup görüşmelerimizi yaptık. Ve inşallah bu gücümüzü birleştirdiğimiz de çok daha sayıda turistin buraya gelmesini sağlayacağız. Çünkü gayri safi milli hasılatın içerisinde ülkelerin yeme, içme ve kültürel miras alanı gittikçe büyüyor. Avrupa'da bu yüzde 5 ila 10 arasında daha biz yüzde bir buçuk 2 arasındayız. 10 kat büyümemiz gereken bir ekonomik pasta var. Ve hak ettiğimiz bu büyümeyi sağlamak istiyoruz. Bu bir kalkınma projesi, bu bir istihdam projesi bu bir ihracat projesi bunu birlikte başarmak istiyoruz” şeklinde konuştu.