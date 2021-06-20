Kapadokya'da gökyüzünde görsel şölen

Türkiye'nin dünyaca ünlü en gözde turizm merkezi Kapadokya'da gün doğumuyla birlikte havalanan sıcak hava balonları gökyüzünde görsel şölen sundu.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde gün doğumu ile havalanan sıcak hava balonları gökyüzünü renklendirdi. Kapadokya'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Göreme'den havalanan sıcak hava balonları yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi görürken balonların gökyüzündeki görsel şöleni kendisine hayran bıraktı.