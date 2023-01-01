Kapadokya'da görsel şölen

Nevşehir'de yeni yılın ilk gününde Kapadokya bölgesinde havalanan sıcak hava balonları gökyüzünde görsel bir şov sergiledi.

Tarihi ve kültürel dokusuyla yılda milyonlarca turist ağırlayan Kapadokya bölgesi bu yılbaşında da doluluk oranı yüzde 100'ü buldu. Yeni yıla Kapadokya'da giren yerli ve yabancı turistler yılın ilk güneşini ve Kapadokya'yı gökyüzünden izleme imkanı buldu. Olumlu hava koşullarında ve sabahın erken saatlerinde havalanan sıcak hava balonları yaklaşık 1 saat boyunca havada kalıyor. Peribacaları ve eşsiz vadilerin üzerinden süzülen balonlara binenler de gökyüzünden güneşin doğuşunu seyretme fırsatı buluyor. Son 10 yıl içinde üçüncü defa yılın ilk gününde havalandıklarını söyleyen sıcak hava balon pilotu Ahmet Başyiğit, “Kapadokya bölgesinde yılın ilk gününde son on yılda bu üçüncü uçuşumuz. Bu nedenle şanslıyız. Bugün hava çok güzel. Rüzgar sakin, sadece kar yağmadı. Kar yağmış olsaydı manzara çok daha güzel olurdu. Kapadokya'nın güzelliklerini misafirlerimize gezdirmeye çalışıyoruz. Şu an havada yaklaşık 120 balon var” dedi.

Hindistan'dan Kapadokya gezisi için geldiklerini söyleyen Dıptı Kamath ve Prantık Mazumdar çifti “Ailece Kapadokya gezisine geldik. Burada yeni yılı kutlamak ve yılın ilk gününde balonla uçmak muhteşemdi. Kapadokya gökyüzünden çok güzel görünüyor. Bu sayede bir hayalimizi daha gerçekleştirmiş olduk” şeklinde konuştular.