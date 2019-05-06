Kapadokya'da görüntü kirliliği temizlendi

Bu kapsamda, doğa güzellikleri ile ünlü Kapadokya bölgesinde yer alan kaçak barakalardan oluşan yapılar yıkılarak, doğadaki güzellikler yeniden öne çıkarıldı. Paşabağları aslına uygun hale getirildi ve görüntü kirliliğinin önüne geçildi.