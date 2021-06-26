Kapadokya'da günbatımında kitap okuma etkinliği düzenlendi

Ürgüp Kaymakamlığı tarafından başlatılan 'Hayatın Anlamı Kitap' projesi kapsamında Kızılçukur vadisinde günbatımında yüzlerce kişi kitap okuma etkinliğinde bir araya geldi.

Ürgüp Kaymakamlığı tarafından başlatılan 'Hayatın Anlamı Kitap' projesi kapsamında Ortahisar beldesinde bulunan Kızılçukur vadisinde yüzlerce kişi günbatımında kitap okuma etkinliğinde bir araya geldi. Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı program sonunda kitap okuma etkinliğine katılan katılımcılara teşekkür etti.