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Kapadokya'da kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

Nevşehir’in Avanos ilçesinde sit alanı içerisinde kaçak kazı yapan 5 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde sit alanı içerisinde kaçak kazı yapan 5 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Avanos ilçesinde yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında sit alanı içerisinde izinsiz kazı yapan 5 şüpheli şahısların kazı esnasında kullandıkları 1 adet jeneratör, 1 adet hilti, 1 adet makara sistemi ve 16 adet çeşitli muhtelif kazı malzemelerle birlikte suçüstü yakalandı.


Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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