İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kapadokya'da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde gece saatlerinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gece saatlerinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında Ürgüp ilçesinde gece saatlerinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı. Olayda 1 jeneratör, 1 dedektör, 1 hilti, 1 akü, 30 metre elektrik kablosu, 13 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 6 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.