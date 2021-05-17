Kapadokya'da kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde izinsiz kazı yaparak define arayan 6 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Gülşehir ilçesinde kaçak kazı yapıldığına dair ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri tarafından kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından kaçak kazı alanında muhtelif kazı malzemeleri ele geçirilirken şüpheliler N.A., M.H.K., H.H., İ.K., S.E. ve H.K. gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.