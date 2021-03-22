İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kapadokya'da kaçak kazıda çıkartılan 2 adet küp ele geçirildi

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine kaçak kazı yaparak 2 adet küp bulan şüpheliler jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine kaçak kazı yaparak 2 adet küp bulan şüpheliler jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Derinkuyu ilçesinde A.Ö., İ.G. ve A.Ö.'nün kaçak kazı yaptığı ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri şüphelileri kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şüphelilerden İ.G.'nin evinde yapılan aramada kaçak kazı yapılan bölgeden çıkartılmış olan 2 adet küp ele geçirilirken ele geçirilen küpler Nevşehir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.


Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan A.Ö., İ.G. ve A.Ö. hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.