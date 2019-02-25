Kapadokya'da kaçak yapı yıkımları devam ediyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesi'nde hafta sonu yeniden başlayan kaçak yapı yıkımları aralıksız devam ediyor.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesi Kanı yolu mevkiinde bulunan ve doğal SİT alanında yapılan bağ evi Uçhisar Belediyesi ekiplerince yıkıldı. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından alınan kararlar sonrasında kaçak yapı yıkımları Göreme beldesinde de devam edildiği öğrenildi.