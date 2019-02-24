Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da kaçak yapıların yıkımı devam ediyor.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bulunan Zemi Vadisi'nde kaçak bağ evlerinin yıkımları Göreme Belediyesi ekiplerince yapılmaya devam ediliyor. Jandarma ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı yıkım çalışmaları, bu sabah Zemi Vadisi'nde iki kaçak bağ evinin yıkımı ile yeniden başladı. Kaçak yapıların yıkım çalışmalarının gün boyunca devam edeceği öğrenildi.