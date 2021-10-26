Kapadokya'da Kalben rüzgarı esti

Kalben, Organics by Red Bull Sessions’da müzikleriyle keyifli bir gece yaşattı.
Kalben, Organics by Red Bull Sessions'da müzikleriyle keyifli bir gece yaşattı.
“Yetenek doğasında var” sloganıyla düzenlenen ve alanında birbirinden yetenekli isimlerin arkadaşlık ettiği Organics by Red Bull Sessions'da, katılımcılar ürünün 5 farklı seçeneğiyle lezzet deneyimi yaşarken, aynı zamanda ziyaretçilerini büyüleyen Kapadokya'nın tarihi atmosferinde Kalben'in müzikleriyle keyifli bir gece geçirme fırsatı buldu. Sevilen şarkıcı en beğenilen parçalarını hayranları için seslendirdi.