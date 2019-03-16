Kapadokya'da kardeşlik temalı söyleşi ve şiir dinletisi düzenlendi

Dr. Hamlet İsahanlı'nın katılımıyla Kapadokya Üniversitesinde konferans ve imza günü düzenlendi.

Kapadokya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Süleyman Yazgı'nın Azerice yaptığı açılış konuşmasının ardından kürsüye çıkan Türk Edebiyatı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, 'Hazana Övgü' adlı kitabın çevirmeni İmdat Avşar, “Birkaç üniversitede benzer etkinlikler düzenledik lakin Kapadokya Üniversitesinde olağanüstü bir atmosferle karşılaştık. Rektörümüze, genel koordinatörümüze, öğretim üyelerimize ve öğrencilerimize çok müteşekkirim. Hayatta, uçmak için çifte kanat gerekiyor işte Hamlet İsahanlı da bir kanadı bilim, diğer kanadı da sanat ve kültür olan çift kanatlı bir bilim insanıdır” şeklinde konuştu.

İmdat Avşar'ın ardından kürsüye çıkan Kapadokya Üniversitesi Öğrencisi Eda Sert'in Prof. Dr. Hamlet İsahanlı'nın şiirlerini slayt gösterileri ile birlikte okumasından sonra sözü alan Hamlet İsahanlı, “Şiir, çocukluğun insanın içinde yaşaması ve devam etmesidir” dedikten sonra “Bizim hem Türkiye'miz hem de Azerbaycan'ımız var, aramızda hiçbir fark yok ve işte bu sebeple bugün buradayım, ben öz dilimle şiir okuyabiliyorum ve sizler de beni dinleyip anlayabiliyorsunuz. Bizlere bu ortamı sağlayan, birçok alanda iş birliği yapacağımız Kapadokya Üniversitesine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konferansta öğrenciler ile birlikte 'Hazana Övgü' adlı şiir kitabından şiirler okuyan Dr. Hamlet İsahanlı, üniversite öğrencilerinin Hazar Üniversitesi, Azerbaycan ve şiir ile ilgili tüm sorularını cevapladığı soru cevap bölümünün ardından söyleşisine son verdi.

Dr. Hamlet İsahanlı, konferans sonunda 'Hazana Övgü' adlı kitabını üniversite öğrencileri için imzaladı.