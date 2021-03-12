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Kapadokya'da karla kaplı peribacaları hayran bırakıyor

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesinde dün akşam yağan karın ardından peribacaları görenleri hayran bıraktı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesinde dün akşam yağan karın ardından peribacaları görenleri hayran bıraktı.


Kapadokya bölgesinde kar yağışının ardından peribacaları beyaza büründü. Beyazlar altındaki peribacalarının muhteşem güzelliği havadan görüntülenirken, eşsiz güzellikteki peribacaları görenleri kendisine bir kez daha hayran bıraktı.

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