İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kapadokya'da kartpostallık kar manzaraları

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.


Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte peribacaları beyaza büründü. Kar yağışı ile birlikte Kapadokya'da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.