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Kapadokya'da mevsimsel farklılık aynı noktadan çekilen fotoğrafa yansıdı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 2 Ocak 2020 tarihinde karlarla kaplı peribacaları bugün ise yazdan kalma bir havayı yaşıyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 2 Ocak 2020 tarihinde karlarla kaplı peribacaları bugün ise yazdan kalma bir havayı yaşıyor.


Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 2 Ocak 2020 tarihinde kar yağışı ile birlikte karlarla kaplı peribacaları kartpostallık görüntüler vermişti. Aradan geçen 1 yılın ardından ise Kapadokya bölgesinde henüz kar yağışı yaşanmazken bölgede adeta yazdan kalan bir mevsimin yaşanması dikkatlerden kaçmadı.

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