Kapadokya'da muhteşem ay tutulması

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde “Parçalı Ay Tutulması” doyumsuz görüntüler oluşturdu.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde “Parçalı Ay Tutulması” doyumsuz görüntüler oluşturdu.
Türkiye'den de takip edilebilen “Parçalı Ay Tutulması” saat 21.34'te gerçekleşmeye başlarken ay tutulması öncesinde Kapadokya'da kızıla bürünen ay kartpostallık görüntüler oluşturdu. Uçhisar Kalesi ile bütünleşen parçalı ay tutulması görülmeye değerken ay tutulması 03.18'de sona erecek.