İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kapadokya'da olumsuz hava şartları balon turlarını iptal ettirdi

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edildi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edildi.


Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları ve rüzgar nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edilmiştir” denildi.


Kapadokya Bölgesinde rüzgar nedeniyle sıcak hava balon turları 2 gündür yapılamıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.