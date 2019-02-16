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Kapadokya'da otel inşaat yıkımı durduruldu

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde peribacalarının yakın alanında yapılan otel inşaatının yıkım çalışmaları bu sabah itibarıyla yeniden başladı.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde peribacalarının yakın alanında yapılan otel inşaatının yıkım çalışmaları bu sabah itibarıyla yeniden başladı.


Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bulunan otel inşaat yıkım çalışmaları bu sabah itibarıyla yeniden başlarken yıkım çalışmaları bir süre sonra inşaatının yanında bulunan diğer binalara zarar vermemesi için durduruldu.


Otel inşaat yıkım çalışmalarına Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından görevlendirilecek bir mimarın yapacağı incelemeler sonrasında yıkımın kepçe ile mi yoksa elle mi yıkılacağı kararının verilmesinin ardından yıkım çalışmalarının yeniden başlayacağı öğrenildi.

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