Kapadokya'da sıcak hava balon turları 1 Ekim'e kadar ertelendi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da ticari balon turları 1 Ekim tarihine kadar ertelendi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında Kapadokya'da ticari sıcak hava balon turları 1 Ekim 2020 tarihine kadar ertelendiği açıklandı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Kapadokya'da sıcak hava balon turları daha önce de iki kez SGHM tarafından ertelenmişti.