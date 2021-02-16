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Kapadokya'da sıcak hava balon turları 19 Şubat'a kadar yapılamayacak

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları 19 Şubat Cuma gününe kadar kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacak.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları 19 Şubat Cuma gününe kadar kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacak.


Kapadokya bölgesindeki sıcak hava balon turları, kar yağışı ve sislenme nedeniyle iptal edildi. Sıcak hava balon turları Cuma gününe kadar yapılamayacak. Kapadokya bölgesinde, Göreme, Ortahisar, Çavuşin, Uçhisar'daki vadiler üzerinde uçan sıcak hava balonları turistlerin hayranlıkla katıldığı turların en başında yer alıyor.


Bölgede dün geceden beri etkili olan kar yağışından dolayı sıcak hava balon turları Cuma gününe kadar durduruldu. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sabahları Kapadokya'da düzenlenen balon turlarını olumsuz hava koşullarının olduğu günler iptal edebiliyor.

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