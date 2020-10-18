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Kapadokya'da sıcak hava balonları kartpostallık görüntüler verdi

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden ve sıcak hava balon turlarının başkenti Kapadokya bölgesinde bu sabah havalanan sıcak hava balonları gökyüzünde görsel şölen yaşattı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden ve sıcak hava balon turlarının başkenti Kapadokya bölgesinde bu sabah havalanan sıcak hava balonları gökyüzünde görsel şölen yaşattı.


Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bu sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havalanan sıcak hava balonları gökyüzünde görsel şölen yaşatırken, objektiflere kartpostallık görüntüler yansıdı. Sıcak hava balonlarının gökyüzünde yaşatmış olduğu görsel şöleni izlemek isteyen binlerce turist ise o anları ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çekti.

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