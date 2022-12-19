Kapadokya'da soğuk hava uyarısı

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren Nevşehir ve çevresinde sıcaklıkların ciddi anlamda düşeceği ve hava sıcaklıklarının 6 ile 12 derece azalarak mevsim normalinin altına ineceği bildirildi.

Yapılan açıklamada Kapadokya bölgesini ve çevre yerleri etkilemesi beklenen soğuk hava, yer yer kar yağışları ve batı kesimlerde beklenen kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.