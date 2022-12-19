İhlas Haber Ajansı

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Kapadokya'da soğuk hava uyarısı

Nevşehir Valiliği tarafından yapılan uyarıda Kapadokya bölgesinin bugünden itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği bildirildi.


Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren Nevşehir ve çevresinde sıcaklıkların ciddi anlamda düşeceği ve hava sıcaklıklarının 6 ile 12 derece azalarak mevsim normalinin altına ineceği bildirildi.


Yapılan açıklamada Kapadokya bölgesini ve çevre yerleri etkilemesi beklenen soğuk hava, yer yer kar yağışları ve batı kesimlerde beklenen kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

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