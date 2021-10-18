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Kapadokya'da sonbahar güzelliği

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan ve Nevşehir’de bulunan Kapadokya, sonbaharın güzelliklerini gökyüzünden seyretmek isteyenlere eşsiz bir deneyimle ev sahipliği yapıyor.

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan ve Nevşehir'de bulunan Kapadokya, sonbaharın güzelliklerini gökyüzünden seyretmek isteyenlere eşsiz bir deneyimle ev sahipliği yapıyor.


"Güzel atlar diyarı" olarak bilinen ve dünyanın birçok bölgesinden turist akınına uğrayan Kapadokya bölgesinde sonbahar renkleri kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kendine özgü doğal yeryüzü şekilleri ile ziyaretçilerine farklı bir dünyanın kapılarını açan bölge, sonbaharın renkleriyle farklı bir güzelliğe büründü. Peribacalarının arasından yükselen sıcak hava balonları ile buluşan sonbahar renkleri, eşsiz bir manzara oluşturdu.


Bölgeyi ziyarete gelen vatandaşlar da Kapadokya'nın sonbaharla beraber farklı bir renge boyandığını ifade etti.

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