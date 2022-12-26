Kapadokya'da turizmciler 2023'ten umutlu

Türkiye'nin en önemli kültür turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya Bölgesindeki turizmciler, 2023 turizm sezonunun umutlu olduklarını ve geçmiş yıllara göre daha fazla misafir ağırlayacaklarını belirtti.

Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Teyfik Ölmez, pandemi dönemindeki yaralarını 2022 yılında sardıklarını belirterek, "Pandemiden sonra hiç beklemediğimiz bir yoğunluk oluştu. Hiçbir işletme bu kadar iş yapacağını tahmin etmiyordu. 2022 yılı çok iyi geçti. Pandemideki yaralarımızı sardık. 2023 yılında, 2019 ve 2022 yılını çok daha fazla geçeceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.

Ölmez, yılbaşı için de doluluk oranlarının yüzde yetmişe ulaştığını kaydederek, "Misafirlerimizi yılbaşı tatili için Kapadokya'ya bekliyoruz. Bölgemizde hafta sonu itibariyle bir yoğunluk yaşanmaya başladı. Doluluk oranlarımız şu an yüzde yetmişi geçmiş durumda. Beklentimiz son dakika rezervasyonları ile birlikte yüzde doksanlara ulaşmak” dedi.