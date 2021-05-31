İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kapadokya'da vadi içerisine atılan klozet pes dedirtti

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bulunan ve turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği bölgelerden olan Devrent vadisinde gönüllü temizlik yapan gençler tarafından vadi içerisinde atılmış klozet bulundu.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan ve turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği bölgelerden olan Devrent vadisinde gönüllü temizlik yapan gençler tarafından vadi içerisinde atılmış klozet bulundu.


Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan Devrent vadisinde bir yardımlaşma derneği gönüllüleri tarafından vadide temizlik yapıldı. Gönüllü gençler tarafından vadi içerisine atılmış boş şişelerin yanı sıra birçok çöp ile karşılaşırken çöpler arasında vadi içerisinde atılmış olan klozet bu kadarına da pes dedirtti.


Çalışmayı koordine eden yetkililer, çevre bilinci konusunda bilinçli bir toplum oluşturmak amacıyla başlattıkları projenin geleneksel hale getirilerek sürdürüldüğü belirtildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.