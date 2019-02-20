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Kapadokya'da yıkımlar devam ediyor

Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Zelve ören yerinde bulunan bağ evi Avanos Belediyesi ekiplerince yıkıldı.

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Zelve ören yerinde bulunan bağ evi Avanos Belediyesi ekiplerince yıkıldı.


Avanos Belediyesi ekipleri tarafından Zelve ören yerlerinde bulunan ve birinci derece sit alanı olduğu öğrenilen bölgede kaçak olarak yapılan bağ evi yıkıldı. Avanos Belediyesi ekipleri tarafından bağ evinin yıkımı yaklaşık bir saat boyunca devam etti.


Avanos ilçesine bağlı Zelve ören yerinde bulunan kaçak yapının yıkımıyla birlikte bugüne kadar yapılan yıkım sayısı 10'a ulaştı.

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