Kapadokya'da yürüyüş yolunu yakan şahıs yakalandı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan Ürgüp-Üç Güzeller'de kız arkadaşına evlilik teklifi eden bir kişi burada bulunan ahşap yürüyüş yolunu yakmıştı. Jandarma meydana gelen olayla ilgili başlatmış olduğu geniş çaplı soruşturma sonrasında güvenlik ve MOBESE kameralarından elde ettiği görüntülerden yola çıkarak olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahsın Aksaray'dan Nevşehir'in Ürgüp ilçesine nişanlısına evlilik teklifi yapmak için geldiğini burada organizasyon için mum ve volkan yaktığı esnada meydana geldiğini anlattığı öğrenildi. Gözaltına alınan şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.