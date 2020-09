Kapadokya'daki değişimin adı moda

İlk kez 2018 yılında İstanbul'da düzenlenen AFWEU/ Fashion Weeks, Kapadokya'da ikincisini Yunak Evleri'nde düzenliyor.

25 ülkeden 40'a yakın modellerin podyumda birbirinden şık tasarımları ile sahne alacağı etkinliğe sürpriz sanatçılar da katılacak. Ünlu müzik yapımcısı Selim Çaldıran, geniş bir dinleyici kitlesine sahip ve aynı zamanda pop müziğin genç sanatçıları Merve İleri, Elif Kaya ve Faslı Caz Sanatçısı Hind Hakkı, etkinlik haftasında Canlı Performans ile davetlilerle buluşacak.

Etkinliğe yoğun bir katılım talebi olmasına rağmen AFWEU Organizesi ve Yunak Evleri Genel Koordinatörü Abdullah İnan, insan sağlığını göz önünde bulundurarak pandemi önlemleri kapsamında katılımcı sayısı sınırlandırılıp, yanlızca davetli misafirler katılacağını ifade etti. İnan, pandemi süreci sonrasında ise yoğun katılımlı bir etkinlik formatı üzerinde de çalışmaların sürdürüldüğü belirtti.

Öte yandan AFWEU Kreatif Direktoru Latoya Rijssen, yaklaşan etkinliğin medya tanıtımı açısından önemini vurgulayarak şunları söyledi.

“AFWEU/Kültür ve Moda Haftası- Kapadokya etkinliğine seçmis olduğumuz tasarımcılar en yeni kreasyonlarını sergileyecekler ve elde edilen görüntüler bir çok dünya ülkesine medya sayesinde yayılacak. Dolayısıyla gerek Kapadokya, gerekse Türkiye'nin tanıtımını kreatif dilden yapmış olacağız. Etkinliğin gerçekleşmesi için kreatif çalışma ekibimize farklı ülkelerden 36 model, 10 kuaför, 10 makyöz, 6 stilist, 30 kamera ve fotoğraf sanatçısı ekledik. Umarız Güney Amerika kıtasında bulunan bir Surinam Vatandaşı olarak Türkiye için çalışma ekibimizle değerli katkılarda bulunuruz.”

Geçtiğimiz yıl Kapadokya'da bir ilki gerçekleştirilen AFWEU/Fashion Week Cappadocia'nın bu yılki etabının pandemiden dolayı stratejik bir değeri olduğunu ifade eden AFWEU/Moda ve Kültür Haftası Kurucusu Aydın Açık, Turkiye'de beşincisi, Kapadokya'da ikincisini gerçekleştiricekleri etkinliğe dair şu detayları aktardı.

"Etkinlik sadece defilelerle kalmayacak. Sponsorlarımız tarafından düzenlenecek olan Kapadokya Turu sayesinden modeller, tasarımcılar, makyözler, kuaförler, stilistler ve moda yazarları Kapadokya'nın farklı mekanlarında gittikleri yerlerde resimler çekip sosyal medya uzerinden paylaşımlar yapacaklar. Bu Kapadokya için ülke sınırları dışına kolayca ulaşmasını sağlayan bir tanıtım fırsatı olacak.

Tabi bir de içinde bulunduğumuz dönemden dolayı şunları da belirtmek istiyorum. Pandemiden dolayı maalesef dünya büyük bir değişim ve dönüşüm ile yüzleşmek zorunda kaldı. Hatta yılın başından beri pandemi nedeniyle tasarımcılar Uluslararası hiçbir etkinliğe katılamadılar.Ben bunu bin yılın değişimi olarak adlandırmak istiyorum. Dolayısıyla bu değişimin yönünü insanlık olarak öngörüp tahlil edebilmeliyiz. Bu yüzden her toplum kendi geleceğini buna göre konumlandırmalı, daha da ötesinde her branş ve her alan kendi kültürel geleceğinin işaret fişeğini verebilmeli. İşte bu yüzden Türkiye'de ikincisini yapacağımız bu etkinlik, kültürel anlamda değişen bir paradigmanın gelecekteki ipuçlarını taşıyacak. Biz bunu kültür sanat konusunda en etkili ifade biçimi olan modanın dili ile anlatacağız. Bu yüzden Kapadokya'da gerçekleşecek bu etkinlik, içerdiği dönem itibari ile de ülkemizden dünyaya doğru cesur bir sesleniş olarak adlandırıyorum.

Hazırlıklarını Hollanda merkezli Amsterdam'daki AFWEU ofisinde sürdüren Aydın Açık, tüm tasarımcıların ve modellerin 22 Eylül'den itibaren Kapadokya'da olacağını ve etkinlik öncesinde bir basın lansmanı yapacaklarını söyledi.

Açık, “Bütün modellerimizin ve tasarımcılarımızın hazırlıklarını eksiksiz tamamladık ama yine de pandemiden dolayı kimi ülke sınır kapıları kontrollü olarak geçişler sağlanmakta. Dolayısıyla giriş çıkışlar için bir takım ek protokol şartlarını yerine getirmemiz gerekiyor. Ama şükürler olsun ki ülkemizde dünyaca ünlü Kapadokya gibi bir açık hava müzesi var. Bu yüzden böyle bir dönemde bundan daha iyi bir adres olamayacağını bir kez daha fark ettik. İnşallah önümüzdeki hafta içinden itibaren, modellerimiz gelecekler ve onlarla birlikte 24 Eylül Perşembe günü geniş katılımlı bir basın toplantısı yapacağız. Oradan tüm dünyaya, ülkemizin kültür ve sanat alanında, pandemi döneminde bile nasıl etkin şekilde organize olabildiğimizi göstereceğiz. İnşallah Rabbim bizleri mahcup etmez” dedi.

Bölge turizmine ve kültürlerarası etkileşime de büyük katkı sağlayacağını belirten AFWEU/ Moda ve Kültür Haftası kurucusu Aydın Açık modanın insanlık tarihindeki seyrine ilişkin çarpıcı tespitlerde bulundu.

“İnsanoğlu sürekli doğa ile bir ilişki halinde. İlkel toplumlardan günümüze kadar bu ilişki kimi zaman iklim ve coğrafyanın etkisi ile kimi zaman da doğal felaketler yüzünden durmaz bir değişim halinde. Günümüzde ise teknoloji ile bu etkenlerin önemi gelişen teknoloji sayesinde azaldı. Yerine gelen moda artık kendini ifade etme biçimine dönüştü.

Özetle az önce de söylediğim gibi moda bir ifade biçimi artık bizim için. Şimdi ise başka bir şeyi daha düşünmeliyiz. Kendimi moda ile İfade ederken aynı zaman da hayatta da kalmalıyım. Yani ilkelliği ve modernliği, doğal ve medeni varlığı bir arada düşünmeliyiz. Bence bugün moda sektörü için en öne çıkan problem de bu olacak. Bu yüzden yine tekrar ediyorum. İnsanın doğa ile ilişkisi sonucunda ortaya çıkacak bu yeni durumda modanın yönünü ortaya koyulan bu mücadele belirleyecek. Sonrasında ise her şey yeniden inşa edilecek. Tabi ki moda da bu inşa sürecinin en önemli parametrelerinden biri olacak bence. Bu yüzden modanın tarihsel sürecine tanık olmak isteyen başta ülkemizde yaşayan katılımcılar olmak üzere uluslararası tüm girişimcileri bekliyoruz.”

25-27 Eylül 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan AFWEU/Fashion Week Cappadocia etkinliğine Istanbul'dan Tolga Çam, Şebnem Sönmez ve By Babgal/Yasemin Baran, Kazakistan'dan House Of Kunkei, Tuva Cumhuriyeti'nden Brand Dongak, Kırgızistan'dan Batyrova Kanykei ve Türkiye'den bir çok moda tasarımcısı yetiştirmede katkılar sağlayan Kariyer Eğitim Kurumu en son kreatif çalışmalarını sergileyecekler.