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Kapadokya'daki otel inşaatı durduruldu

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde peribacalarına yakın bölgede yapılan otel inşaatı durduruldu.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde peribacalarına yakın bölgede yapılan otel inşaatı durduruldu.


İhlas Haber Ajansı'nın gündeme getirdiği “Peribacalarında yapılaşma devam ediyor” haberinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından otel çalışması durduruldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Göreme beldesinde yapılan otel inşaatı için mühürleme kararı çıkartılarak Nevşehir Valiliğine yazı gönderildi.

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