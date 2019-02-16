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Kapadokya'daki otel yıkımı tamamlandı

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde Peribacaları’na yakın mesafede yapılan otel inşaatının yıkımı tamamlandı.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde Peribacaları'na yakın mesafede yapılan otel inşaatının yıkımı tamamlandı.


Kültür ve Turizm Bakanlığınca Göreme'de yapılan otel inşaatının yıkım kararının alınmasının ardından İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri tarafından yıkımına başlandı. Ekiplerin çalışmasının ardından Peribacaları'nın yakınına yapılmak istenen otel inşaatının yıkımı tamamlandı.

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