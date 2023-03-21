Kapadokya'daki rehberler İsias Otel davasına müdahil oldu

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman'da yıkılan İsias Otelde hayatını kaybeden rehberler için mevlit okutularak dua edildi.

Nevşehir Rehberler Odası NERO tarafından depremde şehit olan 32 meslektaşları için bu gün Nevşehir Kurşunlu Camiinde Mevlit-i şerif okutuldu. Öğle namazı öncesi okunan mevlit programına, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, İl Jandarma Alay komutanı Albay Murat Bahittin Yakın, rehberler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Okunan mevlit-i şerif sonrasında Nevşehir İl Müftüsü Kazım Güzel, depremde hayatını kaybeden rehberler başta olmak üzere tüm vatandaşlar için dua etti. Program sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Nevşehir Rehberler Odası Başkanı Özay Onur “Adıyaman'da onlarca kişiye mezar olan otelde hayatını kaybeden meslektaşlarımız için görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Ayrıca depremde hayatını kaybeden Nevşehir'deki meslektaşlarımızın isimlerinin oturdukları caddeye isimlerinin verilmesi için de Belediye başkanları ile görüşmeler yapıyoruz” dedi.

Adıyaman'da yıkılan İsias Otel davasına da müdahil olacaklarını söyleyen Onur, “Maalesef o kaldıkları otelin çok sorunları var. Sonuna kadar da bu İsias otel davasının da müdahiliyiz. Sonuçlanana kadar hem ailelerinin, hem de meslektaşlarımızın yanındayız. Adıyaman'da davalar açıldı. Sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.