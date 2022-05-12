Kapadokya'dan 40 bin yolcu uçtu

2022 Nisan Ayında Kapadokya Havalimanı'nda 40 bin 193 yolcuya hizmet verildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kapadokya Havalimanı'nın 2022 yılı Nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Kapadokya Havalimanı'nda Nisan ayında, iç hat yolcu trafiği 35 bin 991 oldu. Nisan ayında, Kapadokya Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 1.714 dış hatlarda 59 olmak üzere toplamda 1.773'e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Nisan ayında toplamda 396 ton oldu.

Dört aylık (Ocak-Nisan) dönemde ise Kapadokya Havalimanı'nda yolcu trafiği 109 bin 711, uçak trafiği 4 bin 384, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise bin 47 ton olarak gerçekleşti.