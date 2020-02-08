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Kapadokya'dan masalsı görüntüler

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yağan kar yağışının ardından peribacalarının masalsı görüntüleri kendisine bir kez daha hayran bıraktı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yağan kar yağışının ardından peribacalarının masalsı görüntüleri kendisine bir kez daha hayran bıraktı.


Nevşehir'de dün akşam saatlerinde yağan yoğun kar yağışının ardından Nevşehir merkez ilçeye bağlı Uçhisar ve Göreme beldelerinde peribacalarının karlarla kaplı olması masalsı görüntüler verdi. Yerli ve yabancı turistlerin karlar altındaki peribacalarını büyük bir hayranlıkla izledikleri görülürken karlarla kaplı peribacaları kartpostallık görüntüler verdi.

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