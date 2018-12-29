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Kapadokya'dan muhteşem Erciyes görüntüsü

Kapadokya’da peribacalarının karlı görüntüsü ile birlikte Erciyes dağının görüntüsü görenleri kendisine hayran bıraktı.

Kapadokya'da peribacalarının karlı görüntüsü ile birlikte Erciyes dağının görüntüsü görenleri kendisine hayran bıraktı.


Türkiye'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya'da peribacalarının karlı görüntüsü ile Erciyes dağının görüntüsü yerli ve yabancı turistleri kendisine hayran bıraktı. Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bulunan panoramayı ziyarete gelen turistler, peribacaları, sıcak hava balonu ve Erciyes dağının birlikte muhteşem görüntüsünü bol bol fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.

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