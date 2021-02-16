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Kapadokya'dan tablo gibi fotoğraflar

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yağan kar yağışıyla birlikte peribacaları tablo gibi fotoğraflar verdi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yağan kar yağışıyla birlikte peribacaları tablo gibi fotoğraflar verdi.


Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bu sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte peribacaları adeta görsel şölen yaşattı. Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar ve Göreme beldelerinde bulunan peribacaları kar yağışı ile birlikte tablo gibi görüntüler verdi. Bölgeyi ziyaret eden turistlerin ise ATV turlarıyla karla kaplı peribacalarının görsel şölenini keşfetmesi dikkatlerden kaçmadı.

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